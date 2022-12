Porte aperte nella "scuola del nuovo millennio” di Nurachi.

Martedì 20 dicembre, dalle 16, all’interno della scuola primaria del Comune, si svolgerà l'open day. L'iniziativa è dedicata ai i genitori e i bambini che compiono 6 anni nel 2023.

«Durante il pomeriggio – fanno sapere dal Comune – gli insegnanti e una rappresentanza degli alunni presenteranno le attività didattiche e accompagneranno i partecipanti per una visita alla scuola, la prima in Sardegna a recepire i moderni canoni architettonici e didattici delle scuole del nuovo millennio. Si potranno conoscere gli insegnanti delle materie curriculari e i docenti dei corsi integrativi di musica, inglese, arte, attività motorie e teatro-danza. Si potranno visitare gli innovativi laboratori e visionare le attrezzature informatiche, scientifiche e tecnologiche che giornalmente gli alunni utilizzano durante le lezioni. Verranno inoltre illustrate le attività del servizio di pre e post accoglienza scolastica».

La scuola è stata inaugurata lo scorso settembre. Un mega polo scolastico realizzato in via Gramsci, grazie a un finanziamento di due milioni e 866mila euro che la Regione aveva stanziato nell'ambito del piano straordinario Iscol@, con l’obiettivo di far nascere una scuola innovativa. Quella di Nurachi, in Sardegna, è una delle dieci “Scuole del nuovo millennio” con laboratori, ampi spazi per studio e relax e locali per attività extrascoloatische, secondo uno stile architettonico moderno e accogliente e con strumenti all’avanguardia per una didattica innovativa.

© Riproduzione riservata