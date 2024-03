A Nurachi una connessione internet più veloce. Nel piccolo paese dell’Oristanese prende il via il progetto per la ultra banda larga. L’intervento, da parte della Tim, prevede la realizzazione della rete in fibra con tecnologia Ftth in tutto il territorio comunale.

Come fanno sapere gli amministratori l’intervento rientra nel bando “connessioni veloci” del Pnrr “Italia 1 Giga” volto a garantire una connettività a 1 Gigabit a 998 utenze presenti all’interno dell’abitato di Nurachi. In particolare prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura interrata nella quasi totalità delle vie dell’abitato e il riutilizzo di infrastrutture già esistenti al fine di adottare le utenze del cavo di fibra ottica da 14 mm.

«Una volta ottenute tutte le autorizzazioni - spiegano dal Comune - si prevede di ultimare i lavori entro sei mesi. Al termine degli interventi le utenze collegate potranno usufruire di un collegamento di rete all’avanguardia rispetto alle più moderne tecnologie».

