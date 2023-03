Per il territorio sarà una novità assoluta. Un modo, quindi, per far arrivare un nuovo turismo nella provincia di Oristano che potrà godere di sano divertimento.

A Nurachi, a due passi dalla costa del Sinis, presto nascerà un Parco avventura. La struttura è già pronta, ora il Comune è alla ricerca di un gestore. Ecco perché pochi giorni fa, con determinazione del responsabile del servizio, è stato indetto un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse.

Il parco è dotato di ben 11 percorsi acrobatici in altezza, composti da funi d’acciaio e legno che si inerpicano nell’area boschiva comunale, all’interno di un bosco di 31 ettari circa, a nord-est dell’abitato. Ma non solo. All’interno sono compresi anche numerosi percorsi di jogging e delle aree riservate allo sport.

Come fa sapere il Comune guidato dal primo cittadino Reno Ponti, gli impianti sono destinati a utenti di diverse fasce di età, per favorire la pratica di attività ludiche, ricreative, sociali ed educative per la cittadinanza, per gli alunni delle scuole, per gli utenti di ogni età in genere. All’interno del parco potrà essere avviato anche un punto di ristoro per i visitatori e per l’organizzazione di intrattenimenti e feste.

«La durata della concessione è di 10 anni e il prezzo a base d’asta al rialzo è di 3mila euro l’anno - fa sapere il Comune - Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle 13 del 20 marzo. La messa in funzione del Parco avventura è un importante tassello del programma di sviluppo turistico avviato dall’amministrazione comunale e consentirà di avere all’interno dell’abitato un polo di attrazione regionale per divertimenti e sport».

