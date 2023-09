Doveva essere inaugurato in piena estate, il taglio del nastro invece tarda ad arrivare. È ancora fermo con le quattro frecce il parco avventura realizzato dal Comune di Nurachi nell’ambito della programmazione territoriale ormai da tempo.

Tre mesi fa l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Renzo Ponti ha affidato in concessione l’area attrezzata alla Fitland, la società che ha vinto la gara. Spiega quali sono stati gli intoppi il titolare Marco Musiu: «Le autorizzazioni che mancavano, quindi i pareri idraulici e paesaggistici, sono arrivati pochi giorni fa. Purtroppo in Sardegna gli uffici durante l'estate si fermano. Ora possiamo realizzare ad esempio l’Info point, come da crono programma. L’inaugurazione a questo punto sarà a marzo 2024».

Per il territorio sarà una novità assoluta. Un modo, quindi, per far arrivare un nuovo turismo nella provincia di Oristano che potrà godere di sano divertimento. Il parco è dotato di 11 percorsi acrobatici in altezza, composti da funi d’acciaio e legno che si inerpicano nell’area boschiva comunale, all’interno di un bosco di 31 ettari circa, a nord-est dell’abitato. All’interno anche percorsi di jogging e aree riservate allo sport. La struttura potrà essere utilizzata anche dalle scuole.

