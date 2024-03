L’obiettivo è catturare un nuovo turismo: gli amanti del mondo delle paludi. Ma anche rendere partecipe la comunità delle risorse e delle potenzialità della zona umida. Il Comune di Nurachi tenta una nuova carta per promuovere il territorio mettendo a disposizione il Centro visite, quell’enorme struttura realizzata nel 2004 dall’amministrazione lungo la strada provinciale 58, in località Isca Forru.

Un immobile che per la sua natura ed ubicazione può ospitare attività legate all’ambiente. Il Comune ha pubblicato un bando per dare in affido la struttura per i prossimi cinque anni. Il Centro visite, così da sempre chiamato, è sviluppato su due piani. Al piano terra c’è un’ampia sala quadrata con destinazione polifunzionale. Il piano superiore è ideato in modo da poter ospitare varie attività, con ambienti disposti attorno allo spazio centrale e collegati da una passerella sospesa.

La struttura è inserita all’interno di un’area alberata e recintata dove sono presenti diversi parcheggi e un’area sosta. La finalità dell’Ente non è solo ricercare sul mercato un operatore economico che offra un canone adeguato ma anche valorizzazione e utilizzare una struttura capace di attirare frequentazione turistica, di dare visibilità al territorio e di creare opportunità economiche per il conduttore. Per partecipare alla gara è prevista la presa visione della struttura attraverso un sopralluogo. Si parte da un canone d’asta di 2mila e 400 euro all’anno. Per partecipare alla gara c’è tempo fino al 5 aprile.

