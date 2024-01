Non solo sentieri alla scoperta del Sinis, ora ci sarà anche un’area relax dove potersi riunire prima della partenza.

Il Comune di Nurachi pochi giorni fa ha affidato i lavori per la realizzazione di uno spazio accogliente in località Pischeredda, a ridosso della torre, dove i gruppi che spesso raggiungono la zona potranno fermarsi in sicurezza e tranquillità.

Come fa sapere il sindaco di Nurachi Renzo Ponti si tratta del completamento dei lavori già realizzati nell'ambito del progetto di “Valorizzazione dell’area umida di Pischeredda” dove è presente il Parco delle zone umide che comprende diversi percorsi naturalistici e punti di avvistamento dell’avifauna.

Un progetto realizzato tempo fa con fondi comunali. Gli interventi previsti dal progetto sono quattro: la realizzazione di un caminetto, la posa di diversi dissuasori, la realizzazione di muretti in pietrame e la sistemazione di piccole porte metalliche a protezione del pozzo. Nel Parco, in primavera e in estate, vengono portate avanti iniziative in collaborazione con l'Area marina del Sinis, l’associazione Flag Pescando e la Fondazione Medsea. «Con questo ultimo intervento renderemo la zona ancora più appetibile».

