Il Comune di Nurachi è al lavoro per organizzare l’animazione estiva, un modo per dare un mano ai genitori lavoratori che non sanno dove lasciare i figli quando la scuola è chiusa. L’amministrazione ha pubblicato una manifestazione di interesse per la raccolta di candidature di soggetti interessati all’organizzazione e gestione di attività educative e ludiche e rivolte a bambini dai 3 ai 13 anni, per il periodo dal 26 giugno al 28 luglio 2023. Gli interessati potranno partecipare presentando un progetto con relazione. L’Ente comunale guidato dal primo cittadino Renzo Ponti esaminerà poi tutta la documentazione che arriverà per creare un elenco di soggetti idonei alla realizzazione delle attività estive.

Possono partecipare cooperative, società, associazioni sportive e Enti privati. I soggetti interessati devono far pervenire l'istanza utilizzando il modello che si trova sul sito del Comune per poi inviarlo tramite Pec all’indirizzo comunedinurachi@pec.it. La candidatura, la proposta di progetto e l’eventuale documentazione, dovranno pervenire necessariamente entro e non oltre le 9 del 10 maggio 2023.

© Riproduzione riservata