Anche a Nurachi fervono i preparativi per le feste di Carnevale 2025. Non mancheranno giochi e balli. E la tanto attesa sfilata di carri allegorici, in programma il 2 marzo. Il Comune guidato dal sindaco Renzo Ponti fa sapere che sono aperte le iscrizioni per partecipare al grande evento. Gli organizzatori, quindi il Comune, Pro loco, Centro commerciale naturale e diverse associazioni, chiamano a raccolta i gruppi in maschera e carristi di tutta l'Isola.

Per iscriversi c'è tempo fino al 27 febbraio. La partenza della sfilata, domenica 2 marzo, è fissata alle 15 dal parcheggio del campo sportivo. La serata si concluderà con una grande festa in maschera nel centro sociale in via Santa Lucia. Saranno presenti vari dj. Ma la festa inizierà diversi giorni prima. Sabato 22 febbraio, alle 21,30, al centro sociale, è in programma invece una serata folk con il fisarmonicista Gianni Ore. Il 27 febbraio invece, al centro sociale alle 15,30, il Carnival Talent Circus: giochi, balli e tanta musica. Sabato primo marzo alle 21:30 in programma il dance party “I love Formentera”.

