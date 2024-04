L’evento nacque nel 2016, a Nurachi, dall’idea di alcuni amici che avevano un obiettivo: poter trascorrere del tempo insieme attraverso la musica, l’arte, il teatro e la letteratura. Ora è diventato una piccola grande rassegna che attira numerose persone. Tutto questo è CantinArte che giunge alla sua ottava edizione: dal 4 maggio al primo giugno ospiterà importanti scrittori e artisti di grande calibro.

Per circa un mese, ogni sabato, nella storica Cantina Caddeo, edificio risalente alla fine del 1800, in via Nuraghe al civico 12, andranno in scena due momenti culturali. CantinArte, con ingresso libero, è stata ideata e organizzata dall’associazione Domus de Ladrini. L’evento ha il sostegno del Comune di Nurachi, del Centro Commerciale Naturale, della Pro Loco, dell’assessorato Regionale al Turismo e della Fondazione di Sardegna.

«Dopo otto anni la manifestazione è tanto cresciuta - commenta Marco Pili, presidente dell’associazione Domus de Ladrini - se ci guardiamo indietro possiamo vedere grandi artisti che sono passati per la nostra rassegna culturale e ne andiamo molto fieri. L’edizione 2024 si prospetta ricca e prospera e tutto è pronto per i nostri ospiti e il pubblico». «Anche in questa ottava edizione il programma è variegato, è ricco il numero degli artisti presenti - commenta Tiberio Caddeo, il proprietario della Cantina Caddeo - ciascuno di loro contribuirà a rendere CantinArte una manifestazione di particolare interesse. Anche per il 2024 abbiamo puntato sulla qualità degli eventi».

Sabato 4 maggio la Cantina Caddeo aprirà le sue antiche porte alle 19 con una serata dedicata all’arte di Géricault. L'11 maggio sarà la volta di un aperitivo letterario e del concerto dell’organettista Pierpaolo Vacca insieme al Dj Cris in “Live Travessu”. Sabato 18 maggio l’ospite dell’aperitivo letterario sarà il comico Nicola Cancedda che presenterà il suo lavoro editoriale “Si sardi chi può” a cui seguirà il concerto “Omaggio a Piero Piccioni”, con Fortunato Casu al violino e Manuela Pinna al pianoforte. Sabato 25 maggio l’avvocato e scrittore Daniele Manca racconterà al pubblico il suo lavoro racchiuso nel libro “L’Alba è già passata", mentre la serata proseguirà con un concerto di musica d’Irlanda e di Sardegna con i Glee’s. L'ultimo sabato gli appuntamenti saranno tre, a partire dal finissage di Géricault con la presenza degli artisti Mattu e Cireddu, per poi proseguire con lo Stand Up Comedy di Luca Tramatzu che porterà in scena il suo spettacolo “Depresso comico”. La serata si chiuderà con il dj set di due tra i più noti deejay del mondo della notte oristanese dei primi anni 2000: Mauro Biancu e Fabrizio Corona.

