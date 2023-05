L’arte musicale e letteraria abbinata al buon vino da gustare nella cantina dove nasce. Domani, sabato 6 maggio, dalle 19 in poi, l’antica cantina Caddeo di Nurachi ospiterà la seconda serata dedicata alla cultura nell’ambito dell’evento CantinArte, organizzato dall’associazione Culturale Domus de Làdrini con il supporto del Comune, il centro commerciale naturale, la Pro Loco locale, la Regione e la Fondazione di Sardegna.

Lo scrittore di Sedilo Alessio Petretto presenterà la sua opera letteraria “Come goccia sgretolata”, un lavoro che nel 2020 è risultato finalista del “Premio Letterario Nazionale Grazia Deledda” nella sezione “Narrativa”. Un altro importante momento della seconda serata di CantinArte sarà “L’universo nella Goccia” con Kasia alla chitarra e voce e al basso Giacomo Zucca, nome d’arte Calabaza, cantautore di San Sperate.

Le ottocentesche mura in ladrini della Cantina Caddeo ospiteranno anche il violinista Yaacob González García in “Yaacob e i suoi viaggi sonori”. Il musicista, nato a Barcellona nel 1985, attualmente polistrumentista, è noto non solo per la sua bravura ma anche perché a febbraio del 2022, mentre suonava in via Manno a Cagliari attirando l'interesse di tanti passanti, venne mandato via da un negoziante che era contro la sua esibizione. Erano arrivate persino le forze dell'ordine. La vicenda però aveva provocato l’effetto opposto. L'artista di strada infatti aveva ricevuto applausi e solidarietà dai numerosi passanti e la sua musica finì in pochissimo tempo sui social di migliaia di cagliaritani. Yaacob González García a Nurachi si esibirà coniugando le note del violino con quelle degli strumenti medievali.

CantinArte ha aperto le sue porte al pubblico sabato 27 aprile con l’inaugurazione della mostra del presidente dell’associazione Domus de Làdrini Marco Pili “Di terra e di fuoco nel Sinis”.

