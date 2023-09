L’obiettivo è quello di fermare lo spopolamento nei piccoli territori.

Anche il Comune di Nurachi dà la possibilità ai cittadini di partecipare al bando regionale per avere dei contributi da utilizzare per l'acquisto, ristrutturazione, o acquisto e ristrutturazione assieme, della prima casa. C’è la possibilità di ottenere fino a un massimo di 15 mila euro a beneficiario.

Il Comune di Nurachi dalla Regione ha ottenuto un contributo complessivo di 101 mila euro. Possono beneficiare dei contributi le persone che hanno la residenza nel Comune di Nurachi o che si impegnano a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione, salvo il caso di finanziamenti ottenuti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili espressamente con ulteriori contributi.

Il Comune guidato da Renzo Ponti fa sapere che il Servizio Tecnico potrà provvedere a verificare la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione del Comune.

