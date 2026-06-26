Cocaina, marijuana ma anche soldi in contanti nascosti in casa. Elementi chiari per gli agenti della sezione antidroga della Questura di Oristano che due giorni fa hanno arrestato un muratore, 56 anni, di Nurachi. Giovanni Tatti ha patteggiato una pena di cinque mesi e 10 giorni; per lui anche il pagamento di una sanzione di 800 euro.

Da tempo gli agenti della sezione narcotici seguivano i movimenti del muratore e giovedì è scattata la perquisizione nella sua casa. Gli agenti hanno trovato quasi 50 grammi di cocaina, pochi grammi di marijuana, un bilancino di precisione e circa 850 euro in contanti (il probabile incasso dell’attività di spaccio). A quel punto per Tatti è scattato l’arresto.

Il muratore, assistito dal suo avvocato Andrea Crobu, è comparso davanti alla giudice Federica Colantonio per l’udienza di convalida. Poi si è svolta la direttissima: Tatti, incensurato, ha scelto la strada del patteggiamento, in accordo con la pm Sara Ghiani è stata concordata una pena di cinque mesi e dieci giorni, oltre al pagamento di una multa di 800 euro. La pena è stata sospesa.

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