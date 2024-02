La direzione generale della Asl 5 e l’ufficio integrazione ospedale-territorio comunicano alcuni aggiornamenti riguardo l’ambulatorio medico di Nurachi.

I turni dell’Ascot, presente nell’edificio in corso Eleonora 62, previsti lunedì 12 e martedì 13 febbraio, a causa di lavori nei locali che ospitano l’ambulatorio, saranno attivi nei locali della guardia medica di Riola Sardo, in via Petrarca, negli stessi giorni, lunedì 12 e martedì 13, dalle 8,30 alle 13,30.

Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di famiglia di Nurachi, Baratili San Pietro, Cabras e Riola Sardo.

