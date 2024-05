I problemi legati alla poca connessione a breve saranno solo un ricordo. Ieri sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di una infrastruttura di telefonia mobile in localita’ Pala Bingias, che consentirà di dotare il territorio comunale di Nurachi di un adeguato segnale di ricezione all’interno dell’abitato e nelle zone limitrofe.

Come fanno sapere dal Comune, l'antenna è stata finanziata con i fondi del Pnrr e verrà posizionata all’interno di una delle due aree presenti nel territorio di Nurachi, già indicate idonee dallo studio sulle onde elettromagnetiche. I nuovi apparati verranno installati per conto delle compagnie Tim e Vodafone e saranno aggiornati alle più moderne tecnologie di rete. “Si prevede la conclusione dei lavori entro pochi mesi”, fanno sapere dal Comune.

© Riproduzione riservata