Il Comune di Oristano punta sulla mobilità lenta.

La Giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete, ha dato il via libera allo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un asse ciclopedonale destinato a congiungere Oristano con le frazioni di Silì, Massama, Nuraxinieddu e Donigala.

L'intervento, finanziato con risorse Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), avrà un costo complessivo di 3 milioni e 600mila euro.

È prevista la riqualificazione della pista ciclopedonale esistente tra l’incrocio del centro commerciale Porta Nuova e via Vandalino Casu, fino a Silì, da dove si proseguirà fino alla chiesa di Santa Maria Maddalena e al parco comunale di via Adua. Il tracciato, in alcuni tratti con sede propria, in altri con sede promiscua, arriverà poi fino a Massama attraverso la strada rurale, raggiungerà Nuraxinieddu e da qui Donigala.

"L’obiettivo - si legge nella delibera di Giunta - è realizzare un sistema di mobilità lenta che colleghi Oristano e le frazioni attraverso percorsi urbani e periurbani, capace allo stesso tempo di riqualificare sotto diversi aspetti ambiti importanti del territorio comunale".

Tempi strettissimi: i lavori dovranno essere appaltati entro il prossimo mese di marzo.

