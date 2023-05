Sarà anche quest’anno una colorata festa di popolo quella in onore di Sant' Isidoro ed in programma venerdì 2 giugno alle 10.30 a Norbello. Alla processione, farà seguito la messa solenne officiata nella chiesa di San Giovanni dal parroco della Cattedrale Maria Assunta di Oristano mons. Antonello Serra.

Una comunità che si ritroverà come sempre in tutte le sue componenti, per celebrare con solennità il santo spagnolo patrono degli agricoltori e di quanti operano in campagna. Ad aprire la processione i cavalieri norbellesi con le bandiere portate dalla pariglia di Alessandro Meloni, Mirco e Danilo Mele che precederanno il corteo dei bardatissimi trattori e mezzi agricoli. A seguire i maestosi otto gioghi dei buoi provenienti da Orani, Orgosolo, Neoneli, Arbus, Silanus, Scano Montiferro, Norbello. Presenti anche le prioresse, i confratelli e i gruppi folk.

“Al termine – spiega il presidente del Comitato Sisto Manca- come da antica usanza saranno i distribuiti i mazzetti di grano, in segno di buon auspicio per l' annata agraria.” Il pranzo comunitario offerto dal priore Mirco Mele chiuderà i festeggiamenti.

