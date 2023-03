Nuova opportunità per gli anziani di Norbello. Sono infatti aperte sino al 31 marzo le iscrizioni per entrare a far parte della Consulta anziani, attiva nel paese del Guilcier ormai da qualche anno.

«La Consulta anziani è un'importante realtà presente nel Comune di Norbello. Rappresenta coloro che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale di tutta la comunità, con particolare attenzione alla fascia di popolazione più anziana. La Consulta anziani favorisce, inoltre, il raccordo tra gli anziani e le istituzioni locali e si conferma, dopo diversi anni, come punto di riferimento e strumento di conoscenza della realtà locale», si legge nel sito del Comune.

Possono iscriversi tutti coloro che hanno compiuto i 60 anni e hanno i requisiti indicati nello statuto della Consulta.

Eventuali richieste di iscrizione da parte di soggetti non residenti a Norbello potranno essere valutate dal Consiglio direttivo e dalla Giunta comunale in presenza di motivi particolari e meritevoli.

© Riproduzione riservata