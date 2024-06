Ad una anno dalla tragica scomparsa di Raffaele Manca, ex sindaco di Norbello ed ex consigliere regionale e parlamentare, il Comitato civico per l’Ospedale Delogu bene comune di cui è stato cofondatore lo ricorda con una commemorazione organizzata per venerdì 14 giugno alle ore 18 presso il Centro Servizi Sociali in Piazza del Popolo a Norbello.

Subito dopo verrà deposta una composizione floreale sulla sua lapide. E Il comitato sceglie di integrare la sua denominazione con il nome di Raffaele Manca. «Dopo la gravissima e dolorosa perdita del nostro cofondatore e autorevole portavoce – spiegano dal Comitato - riteniamo necessario proseguire il cammino nella lotta democratica come Raffaele Manca avrebbe voluto, riorganizzando il nostro lavoro e portando avanti le istanze di sempre».

«L’obiettivo – continuano – non è cambiato, ed è quello di una sanità pubblica efficiente, in grado di accogliere e soddisfare il diritto ad essere curati nel nostro Territorio, se possibile, con i criteri della competenza ed efficacia, garantendo in questo modo l’assistenza sanitaria ad ogni cittadino. L’insegnamento di Raffaele Manca, la sua esperienza, l’umanità e la sua dedizione e generosità, saranno per noi la strada maestra da seguire». D'ora in poi il Comitato avrà dunque il nome di Raffaele Manca.

