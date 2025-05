È uscito fuori strada, la moto è caduta in una scarpata per finire la sua corsa in un vigneto: se l’è vista brutta un centauro che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente sulla Statale 388, in territorio di Neoneli.

Ha perso il controllo intorno alle 11 mentre percorreva la strada, in località Minda 'e Caddu, in compagnia di alcuni amici appassionati delle due ruote, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano del distaccamento di Abbasanta, in collaborazione con i colleghi di Sorgono. Si è alzato in volo anche l’elicottero Drago.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Sassari con l'elicottero dell’Areus in codice giallo. Sul posto forze anche i carabinieri per i rilievi.

