Giochi fatti a Neoneli anche per la lista che sosterrà la candidatura a sindaco di Ivano Piras, 50 anni, impiegato e assessore dell’attuale maggioranza, indicato dal gruppo in sostituzione del primo cittadino Salvatore Cau.

«Sarà una squadra in continuità con le amministrazioni precedenti – evidenzia Piras – ma rinnovata nel gruppo e quindi con nuove idee e nuovo entusiasmo. Mi candido – aggiunge- per un forte senso di responsabilità e un profondo attaccamento al territorio e alla comunità. Intendo mettere a disposizione la mia esperienza e le competenze maturate in oltre vent’anni da amministratore e nell’impegno sociale in paese».

La lista che lo accompagnerà è composta da: Gabriele Camboni, Caterina Carboni, Salvatore Cau, Maria Corda, Nicola Corda, Monica Uras, Nice Cambuli, Raffaele Masala. Sul programma, Piras anticipa le linee guida. «Stiamo lavorando a un programma condiviso che intercetti i bisogni della comunità. Punteremo sulla lotta allo spopolamento con politiche concrete per lavoro, famiglie, imprese e diritto alla salute. Metteremo in campo azioni a sostegno del mondo produttivo, allevamento e viticoltura, tutela dell’ambiente, territorio e mobilità. Potenzieremo i servizi per anziani, disoccupati, persone fragili e giovani.

Intendiamo – evidenzia- sostenere il diritto allo studio e difendere i nostri presidi culturali: la scuola primaria Maria Lai, Casa Cultura, Casa Comunità e Casa Cherchi. L’obiettivo è garantire coesione sociale valorizzando risorse locali e tradizioni, con il coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i cittadini».

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