Un “gigante del mare” bloccato dalla Port State Control della Capitaneria al porto di Oristano per «gravi carenze sulle dotazioni di bordo ed i sistemi di emergenza antincendio».

Si tratta di una nave del tipo “Bulk Carrier”, battente bandiera delle isole Marshall e lunga 112 metri, arrivata nello scalo oristanese il 17 settembre scorso per svolgere operazioni commerciali.

Durante la sosta, il personale specializzato della Capitaneria ha disposto un’ispezione a bordo per verificare le condizioni di sicurezza, riscontrando però ben 17 violazioni.

Per questo al capitano è stato imposto il fermo e agli armatori di ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, in vista di una successiva ispezione necessaria per rilasciare il via libera alla ripartenza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata