A Sorradile, per le festività natalizie, in scena Le Voci di Astarte con Circoborgo 2024, una manifestazione dedicata al Teatro di Strada e Teatro Circo, che si svolgerà nella piazza del Comune. Due gli appuntamenti: oggi 21 dicembre alle 19 verrà rappresentato lo spettacolo “Ginette et son monde” della regia di Michèle Kramers e Céline Brynart.

Un’occasione per scoprire l’universo poetico clownesco di Céline Brynart, fatto di gioco teatrale, manipolazione di oggetti, elementi di acrobatica e di danza. Il 29 dicembre, alle 15, si terrà il Laboratorio di bolas Bolasbolando a cura de Le Voci di Astarte. Si prosegue alle 17:30 con Contos e faulas di e con Marta Gessa, una produzione il Crogiuolo spettacolo di teatro in miniatura dedicato ai bambini, realizzato con la tecnica de il Kamishibai.

Alle 19 chiude la serata Sirocco di e con Paolo Mele in arte Lucignolo una produzione Teatro del Sottosuolo e Lucignolo. Una produzione in cui si mescolano i linguaggi del teatro e della danza col fuoco. In entrambe le giornate, il cui ingresso è libero, castagne e vino per tutti i presenti. Il progetto è sostenuto dalla Regione ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Sorradile.

