Costituire la Consulta Giovanile Provinciale, organismo che punta a diventare punto di riferimento per i giovani del territorio. La Provincia di Oristano lancia un'importante iniziativa rivolta alle nuove generazioni con l'incontro preliminare fissato per martedì 18 novembre alle ore 18.15, presso l'aula consiliare.

Sono chiamati a raccolta i giovani aderenti alle Consulte comunali, associazioni giovanili e gruppi informali attivi nei Comuni della provincia. «Vogliamo che i giovani siano protagonisti, non spettatori - dichiara il presidente della Provincia Paolo Pireddu - e intendiamo per questo dare avvio ad uno strumento che consente ai giovani di agire in maniera organizzata e di incidere maggiormente nella programmazione e nelle scelte politiche del territorio. La Consulta Giovanile Provinciale sarà il punto di riferimento per i giovani di tutta la provincia».

A rafforzare il messaggio, il consigliere provinciale Antonio Iatalese. «Crediamo fortemente nel valore della partecipazione dei giovani - sottolinea - riconoscendo nella costituenda Consulta giovanile provinciale un punto di riferimento fondamentale per dare voce alle aspirazioni, alle competenze e alla creatività dei nostri ragazzi. I giovani non sono il futuro, sono il presente del nostro territorio e meritano spazi adeguati per esprimersi e contribuire attivamente alla costruzione della comunità in cui vivono».

© Riproduzione riservata