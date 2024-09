Tre feriti, uno dei quali grave: è il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Sp 11, fra Riola Sardo e Narbolia.

Un’auto è volata fuoristrada andando a concludere la sua corsa sul greto di un canale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, che hanno estratto i feriti per affidarli alle cure del personale del 118. Per uno è stato necessario il trasferimento in ospedali con l’elisoccorso.

(Unioneonline/E.Fr.)

