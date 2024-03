Sono sempre più frequenti le segnalazioni per l’abbandono indiscriminato dei rifiuti nella pineta di Is Arenas. L’ultima in ordine di tempo è quella di un turista che lancia un appello affinché si faccia qualcosa per arginare questo fenomeno.

«Mi rivolgo a quanti si sentono realmente sardi», afferma, «perché quello che vedo mi fa stare male, con uno spettacolo indecoroso. È una vergogna. Mi è capitato di incontrare il mezzo che si occupa della raccolta dei rifiuti», aggiunge, «al quale ho proposto con il mio aiuto di caricarli, ma la risposta è stata che l’operatore non era autorizzato a farlo».

Il sindaco Gian Giuseppe Vargiu, che ben conosce la situazione, chiarisce che l’amministrazione comunale pur essendo molto sensibile al problema, ben poco può fare dinanzi a maleducati e incivili che buttano i rifiuti dove capita. «Premesso che buona parte della pineta è recintata e chi ci entra non potrebbe farlo», precisa Vargiu, «ciò non toglie però che siamo sempre attenti una volta ricevute le segnalazioni a mandare l’unico l’operaio comunale che abbiamo in organico. Ora stiamo definendo le procedure per l’avvio di uno specifico cantiere con risorse regionali e soprattutto con l’assunzione di un tecnico comunale necessario per coordinare tutti gli interventi».

© Riproduzione riservata