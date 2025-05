Nuovo importante servizio a Narbolia con l'attivazione del punto digitale facile, funzionante presso la biblioteca comunale. L'obiettivo è quello di aiutare i cittadini che hanno bisogno di informazioni e sostegno per l’utilizzo dei servizi e le tecnologie digitali.

Un professionista, gratuitamente, riceve il lunedì dalle 𝟎𝟖.𝟑𝟎 alle 𝟏𝟎.𝟑𝟎 e il 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝ı̀ dalle 𝟏𝟓 alle 𝟏𝟕.

