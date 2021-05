Giornata ecologica per l'imminente stagione estiva con la pulizia della spiaggia di Is Arenas. La Pro Loco, il Centro educazione ambientale e l’amministrazione comunale organizzano oggi la raccolta dei rifiuti nell'arenile: circa 2 chilometri che da Pischinappiu arriva fino al campo da golf.

Un’iniziativa per la tutela ambientale e per far trovare la spiaggia pronta e fruibile per i turisti in previsione dell’inizio della stagione balneare.

Le squadre dei volontari sono già al lavoro da stamattina alle 8, durante le operazioni poi sono previste anche attività didattiche per sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente.

Un’iniziativa per la salvaguardia ambientale, tema a cui tutti i narboliesi sono molto sensibili: “Un intervento indispensabile al fine di assicurare una spiaggia decorosa e pulita per i turisti e per tutti i sardi del territorio che amano passare un po’ di relax nel nostro bel mare del Montiferru”, precisa il sindaco GianGiuseppe Vargiu.

Intanto aumentano i parcheggi per le auto, che sono stati disposti lungo il lato sinistro della strada di accesso alla spiaggia prima del campeggio Nurapolis.

