Due comunità sotto choc, quelle di Narbolia e di Seneghe, per la tragica morte di Albino Flore, imprenditore agricolo di 45 anni, rimasto vittima questa sera di un incidente stradale lungo la provinciale 11. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua Toyota Rav 4 mentre percorreva la strada in direzione Narbolia: il veicolo è finito fuori carreggiata e si è schiantato contro un muretto di pietra.

Nonostante il rapido arrivo dei soccorritori, per Flore non c’è stato nulla da fare. Albino Flore era molto conosciuto nella zona per la sua attività agricola. Sul luogo dell’incidente, oltre a molti compaesani, anche il sindaco di Narbolia Gian Giuseppe Vargiu e la sindaca di Seneghe Albina Mereu che, con l’amministrazione, ha deciso di sospendere la manifestazione “Prentzas Apertas” in programma nel weekend.

(Unioneonline)

