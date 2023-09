Potrebbe essere annegata Renata Moraes Rios, la psicologa brasiliana di 45 anni trovata morta stamattina sulla spiaggia di Is Arenas, a Narbolia.

L’autopsia, in programma per martedì, potrà aiutare a stabilire con esattezza la causa del decesso.

La donna era in Sardegna per prendere parte al 9° convegno internazionale di Ecopsicologia. Avrebbe lasciato le amiche al camping per fare un bagno in mare da sola. Non è chiaro a che ora, forse di notte oppure all’alba.

Di sicuro le acque erano molto agitate.

Potrebbe aver perso l'equilibrio proprio a causa della forza delle onde per poi trovarsi subito in difficoltà a pochi metri dalla riva.

L'altra ipotesi è che la psicologa possa essere riuscita a raggiungere l'arenile da sola dopo lo sforzo per salvarsi dalle onde. Per poi crollare per un malore a poche decine di metri dal camping e quindi dalla possibilità di ricevere i soccorsi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

