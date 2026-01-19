Apre domani, martedì 20 gennaio, l'ecocentro comunale, un nuovo spazio dedicato alla tutela ambientale e alla raccolta differenziata. Il moderno impianto, realizzato anche con l'obiettivo di ridurre gli abbandoni indiscriminati di rifiuti nel territorio comunale, sarà aperto al pubblico con un calendario di orari ben definiti.

"L'apertura dell'ecocentro rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia di gestione dei rifiuti - afferma il sindaco Gian Giuseppe Vargiu. Siamo convinti che questo nuovo spazio possa contribuire ad avere un paese più decoroso. Invito tutti i cittadini a utilizzare l'ecocentro in modo responsabile e contribuire alla creazione di un ambiente più pulito e sano per tutti".

L'ecocentro sarà aperto con i seguenti orari: martedì e sabato 8.30 - 11:30, giovedì 14 - 16.30, venerdì 9 - 11:30.

In questa prima fase, saranno accettati i seguenti tipi di rifiuti: umido organico, carta e cartone, vetro, Indumenti usati, elettrodomestici e piccoli Raee, farmaci scaduti, pile esauste, rifiuti ingombranti (tranne frigoriferi, freezer e apparecchiature con gas), olio da cucina, legno e mobilio, plastiche dure e toner stampanti.

