Hanno preso il via i lavori per la realizzazione dell’asilo nido di Narbolia, una delle dodici strutture finanziate in tutta la Sardegna grazie ad uno stanziamento di oltre mezzo milione di euro.

“Il progetto della struttura – evidenzia il sindaco Gian Giuseppe Vargiu - è stato presentato in partenariato con i vicini Comuni di Milis e Tramatza. Il nostro Comune ha ottenuto esattamente un contributo di di 576 mila euro nell'ambito del bando Pnrr "Futura" per la realizzazione di un asilo nido al servizio dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni”.

La nuova struttura colma una lacuna che si faceva sentire nel territorio e sarà un supporto fondamentale per la genitorialità e per la conciliazione tra lavoro e famiglia. “Offrirà un nuovo servizio essenziale alla nostra comunità – sottolinea il sindaco Vargiu - e per questo ringraziamo i colleghi delle altre amministrazioni comunali e gli uffici che hanno collaborato per il raggiungimento di questo importante traguardo. Forniremo appena possibile – conclude- ulteriori aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori”.

La costruzione dell’asilo nido, si inquadra in una serie di scelte strategiche in campo sociale e dei servizi che il Comune vuole mettere in campo per consentire che soprattutto le giovani coppie rimangano in paese.

