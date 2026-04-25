A partire da martedì 28 aprile, anche a Morgongiori riprenderà l’attività del Punto di Facilitazione Digitale. Lo sportello, gestito dall'Unione dei Comuni “Alta Marmilla” nell’ambito delle misure presenti nel PNRR, è attivo al piano terra della sede del Comune, in via Rinascita. Il servizio è volto a supportare i cittadini nell'accesso e nell'utilizzo degli strumenti digitali e sarà attivo con cadenza bisettimanale ogni martedì, dalle 8.30 alle 10.20.

L’operatore fornirà assistenza personalizzata per i Servizi Pubblici Online (SPID/CIE, certificati anagrafici, istanze scolastiche e sociali, consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e Piattaforma Notifiche), Servizi Digitali Privati (gestione e-mail, videochiamate, acquisti online sicuri e app di messaggistica) ed Educazione Digitale (uso consapevole di Internet, protezione dei dati e riconoscimento delle fake news). L'accesso al servizio è libero. Il calendario delle aperture di Morgongiori: 28 aprile, 12 e 26 maggio, 9 e 23 giugno, 7 e 21 luglio, 4 e 18 agosto e 1 settembre.

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