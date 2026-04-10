Morgongiori, paese in festa per i 105 anni di Letizia PistisPer l’anziana una targa ricordo donata dal sindaco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un intero paese in festa per la sua ultracentenaria. Morgongiori, infatti, nei giorni scorsi ha omaggiato i 105 anni di Letizia Pistis.
Conosciuta da tutta la comunità, sono stati calorosi i festeggiamenti tributati alla signora Pistis nella struttura per anziani di Turri che la ospita ormai da qualche anno. Nel corso della giornata a lei dedicata, è stata circondata dall’affetto dei parenti (3 figli, 2 nipoti e 2 pronipoti) e di tutti gli amici, accorsi per la piccola festa organizzata in suo onore.
Sposata a Morgongiori con Carmelo Figus, Letizia Pistis nel corso della sua vita si è occupata delle faccende di casa, con un occhio di riguardo per la cottura del pane tipico e dei dolci. Prima di lei, anche la sorella Ernesta, deceduta qualche anno fa, aveva raggiunto i 103 anni. Ai festeggiamenti era presente anche il primo cittadino di Morgongiori, Paolo Pistis che, a nome di tutta la comunità, le ha donato una targa ricordo.