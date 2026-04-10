Un intero paese in festa per la sua ultracentenaria. Morgongiori, infatti, nei giorni scorsi ha omaggiato i 105 anni di Letizia Pistis.

Conosciuta da tutta la comunità, sono stati calorosi i festeggiamenti tributati alla signora Pistis nella struttura per anziani di Turri che la ospita ormai da qualche anno. Nel corso della giornata a lei dedicata, è stata circondata dall’affetto dei parenti (3 figli, 2 nipoti e 2 pronipoti) e di tutti gli amici, accorsi per la piccola festa organizzata in suo onore.

Sposata a Morgongiori con Carmelo Figus, Letizia Pistis nel corso della sua vita si è occupata delle faccende di casa, con un occhio di riguardo per la cottura del pane tipico e dei dolci. Prima di lei, anche la sorella Ernesta, deceduta qualche anno fa, aveva raggiunto i 103 anni. Ai festeggiamenti era presente anche il primo cittadino di Morgongiori, Paolo Pistis che, a nome di tutta la comunità, le ha donato una targa ricordo.

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