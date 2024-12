Fine anno all’insegna di celebri personalità a Morgongiori. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Pistis, ha programmato un evento benaugurale in vista del nuovo anno, che segue la premiazione di inizio dicembre con tanti ospiti e illustri personaggi della cultura, dell’arte, dell’imprenditoria, dello sport, della musica e del giornalismo a cavallo tra suoni, saperi e sapori.

Lunedì, a partire dalle 17.30, nei locali del Ceas Monte Arci di Morgongiori il via con l’inaugurazione della nuova sede della biblioteca comunale, a cura della Dirigente Silvia Masala. A seguire la partecipazione straordinaria di Moses Concas, vincitore di Italia’s Got Talent edizione 2016 che, in compagnia della sua armonica a bocca e del beatbox, approda per la prima volta a Morgongiori.

Nel corso della serata, le consegne dei premi alle personalità non presenti al Gran Galà di inizio dicembre: al canottiere olimpionico Stefano Oppo andrà il Premio Monte Arci, alla presenza delle massime autorità dei Carabinieri di Oristano, con il Comandante Provinciale Steven Chenet, e istituzioni militari, civili e religiose. Verranno premiati anche “Manu Invisible” e Matteo Porru, che, pure loro, non poterono ritirare personalmente il Premio nel corso della cerimonia di inizio dicembre. Chiuderà la serata, con ingresso libero, il brindisi in vista dell’arrivo del nuovo anno.

