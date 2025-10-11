Il Museo Vivente dell’Arte Tessile di Morgongiori, in vista delle prossime attività, chiude per qualche settimana. Attività che, secondo programma, riprenderanno regolarmente venerdì 7 novembre.

Dalla riapertura permanente, avvenuta lo scorso 21 marzo, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Morgongiori, il MuVAT ha garantito tre giorni di visite guidate alla settimana, arricchite da attività che hanno visto il coinvolgimento della biblioteca e dei suoi giovani frequentatori.

Per organizzare al meglio gli impegni autunnali e invernali e realizzare nuovi incontri, che coinvolgano la comunità e quanti vorranno vedere le opere esposte, la gestione del museo, affidata alla cooperativa Agorà Sardegna, ha previsto alcune settimane di chiusura al pubblico.

Tutte le attività, a partire dalle visite guidate, riprenderanno il 7 novembre. Gli orari di apertura previsti saranno il venerdì, dalle 16.30 alle 19, il sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, e la domenica dalle 10 alle 13.

