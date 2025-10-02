Terminati i lavori di ammodernamento, in concomitanza con il primo giorno di pagamento delle pensioni di ottobre, hanno riaperto oggi gli uffici postali di Morgongiori e Villa Verde.

Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Nella provincia di Oristano ad oggi sono 53 gli uffici postali interessati dal progetto, di cui 51 già operativi dopo i lavori di ristrutturazione.

Anche a Morgongiori e Villa Verde, il progetto “Polis” ha valorizzato gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in altri 74 uffici postali della provincia di Oristano, saranno disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, (anagrafe nazionale della popolazione residente). Inoltre, nei due paesi è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto.

Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela. Gli uffici postali di Morgongiori e Villa Verde sono disponibili al pubblico secondo i consueti giorni e orari di apertura.

