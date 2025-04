Anche quest’anno si rinnova il felice sodalizio tra Cuglieri e Monumenti Aperti.

Il borgo del Montiferru aprirà le sue porte per far conoscere e promuovere le sue ricchezze storiche, culturali, architettoniche laiche e religiose e anche l'agroalimentare di qualità. L’appuntamento tanto atteso è sabato 24 e domenica 25 maggio, per raccontare il centro storico, la montagna, il mare, le tradizioni e i sapori.

Si potranno visitare e ammirare le ricchezze di questo scrigno del Montiferru: dalla basilica della Madonna della Neve con la sua facciata neogotica e il cimitero monumentale al Convento dei Cappuccini, dall’ex Seminario regionale con il parco e l’annessa Via Crucis al Museo archeologico, dalla chiesa della Madonna delle Grazie e il convento dei frati Serviti fino al Museo dell’olio della famiglia Zampa. Poi la casa-museo di Mimmia e Tommasina, tra le novità il Museo del Telaio Su Telalzu a Littos delle sorelle Fara.

Per gli appassionati del trekking e delle passeggiate all’aria aperta itinerari storici e naturalistici: per scoprire le domus de janas di Serruggiu, l’antico maniero di Casteddu Etzu e le fonti di Tiu Memmere, la suggestiva cascata di Massabari, quindi le borgate marine di Santa Caterina, S’Archittu e Torre del Pozzo.

Monumenti Aperti è un progetto di Imago Mundi con la collaborazione del Comune di Cuglieri, delle associazioni locali e del Centro Commerciale Naturale, con il patrocinio del Parlamento Europeo, Ministero della Cultura, Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna.

