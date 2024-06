È un fine settimana dedicato alla cultura della pecora e la tosatura, quello in programma da domani con diversi appuntamenti che scandiscono la storia di questa parte importante dell' economia sarda. "Su Tusolzu" del bestiame è uno di questi.

“Proprio per non far morire l'usanza- evidenzia il sindaco Salvatore Salis- in collaborazione con l'associazione "Sardegna tutto l'anno", Pro Loco e Comitato San Cristoforo abbiamo pensato di portare l'ovile in paese, Il nostro centro storico sarà teatro di "Tundinde in piatta 'e Creja".

Si inizia domani alle 17 con il laboratorio enogastronomico: “I pani tipici della tradizione cotti nel forno a legna”, mentre alle 20 seguirà la degustazione del “pane modde e multadella”. Alle 21 intrattenimento musicale con Pino Piu. Durante lo spettacolo degustazione di “Pizzoccu in forru e linna” nello stand del comitato di San Cristoforo.

Domenica alle 9 il rito della tosatura e la produzione di formaggio in piazza Sant’Antonio. Dalle 11 alle 13 trekking urbano: “Montresta a piccoli passi – Una passeggiata tra la storia, gli aneddoti e le curiosità” con Antonio Leoni (punto di incontro piazza Sant’Antonio). Alle 13 e 30 pranzo comunitario.

