Potenziamento del servizio Ascot nel Montiferru. A Scano apre l'ambulatorio di comunità territoriale per non lasciare tanti pazienti senza medico di base e garantire quindi assistenza sanitaria a tutta la cittadinanza.

Da domani mercoledì 8 ottobre sarà attivo il nuovo ambulatorio straordinario in viale Kennedy, per i pazienti senza dottore di medicina generale del paese e per i pazienti della dottoressa Pilo, in attesa del sostituto. L’ambulatorio sarà aperto lunedì e mercoledì dalle 9 alle 14; e giovedì dalle 14.30 alle 19.30.

Poco distante, a Cuglieri, è stato attivato un nuovo turno pomeridiano nell’ Ascot, in via Regina Margherita, per venire incontro alle necessità sanitarie della popolazione. La nuova apertura sarà ogni martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30, servizio che si aggiunge ai giorni prestabiliti di mercoledì dalle 9.45 alle 14, e venerdì dalle 9.45 alle 14. L'assistenza sanitaria è per i pazienti senza medico di famiglia del paese, e per i vicini comuni di Sennariolo e Scano Montiferro.

L’ambulatorio Ascot nasce come strumento gratuito per l’integrazione ospedale-territorio della Asl 5 di Oristano, per i pazienti privi di medico di base, che offre prestazioni sanitarie essenziali: prescrizioni, visite urgenti, certificati e rinnovo di piani terapeutici.

