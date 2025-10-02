Cercasi medici per il Montiferru. La carenza di dottori di base, pediatri e altri specialisti è ormai cronica, per questo l’ASL di Oristano corre ai ripari e bandisce, tramite Ares Sardegna, un avviso pubblico urgente per l’affidamento di un incarico a tempo determinato di assistenza primaria per l’ambito territoriale 2.3 del distretto di Ghilarza-Bosa, per i comuni di Bonarcado, Paulilatino, Santu Lussurgiu e Seneghe. I medici, con requisiti appositi, possono inoltrare la domanda entro venerdì prossimo 10 ottobre esclusivamente alla PEC: medconvenzionata.asloristano@pec.aressardegna.it. Per info e dettagli https://www.aressardegna.it/ap/asl-or-incarico-tempo-determinato-mmg-ambito-2-3/

Qualora non fossero pervenute candidature alla scadenza, l’avviso resterà aperto fino all’affidamento dell’incarico al primo avente diritto, e comunque non oltre sei mesi.

Questo nuovo avviso pubblico fa il paio con quello pubblicato nei giorni scorsi per l’assegnazione di un incarico a tempo determinato di assistenza primaria per l’Ambito 1.1 del distretto di Oristano, che comprende i comuni di Bauladu, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Tramatza, Zeddiani, anche questo con scadenza il 10 ottobre prossimo. Il link al bando https://www.aressardegna.it/ap/asl-or-incarico-tempo-determinato-mmg-ambito-1-1-2/

È ancora attiva, dunque, la manifestazione d'interesse per l’affidamento di un incarico di pediatria libera scelta nell’ambito territoriale 5 del distretto di Ales-Terralba, per i comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba, Uras, con scadenza il 10 ottobre. Anche per questo avviso i medici interessati devono far pervenire la propria domanda tramite PEC all’indirizzo: medconvenzionata.asloristano@pec.aressardegna.it

