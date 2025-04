Incidente stradale sulla 131 poco prima del bivio di Mogoro.

Per circostanze in fase di accertamento, un autoarticolato per il trasporto del gas si è scontrato con un furgone.

Feriti entrambi gli autisti, con la strada che è stata chiusa nel tratto fra Uras e Terralba.

Sul posto sono intervenuti per i soccorsi il 118, i carabinieri di Mogoro e i vigili del fuoco.

Disagi al traffico, con code di auto per chilometri.

© Riproduzione riservata