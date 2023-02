È operativo, presso la sede de L’Unione dei Comuni Parte Montis, lo sportello linguistico sardo. La struttura di via Ugo Foscolo a Mogoro è attiva per 11 ore settimanali: il martedì dalle 8 alle 14 e il giovedì dalle 14 alle 19.

In questi due giorni e orari sarà possibile rivolgersi allo sportello fisicamente, mentre nei giorni in cui è chiuso, le persone potranno contattare l’ufficio telefonicamente (al 349/60259869) o via mail all’indirizzo unione.partemontis@unionecomunipartemontis.it.

Il servizio linguistico si pone come obiettivo quello di promuovere l’uso della lingua sarda nei vari contesti della vita sociale; quindi in famiglia, a scuola, nella pubblica amministrazione e nell’associazionismo. Il tutto migliorando al contempo la competenza linguistica e comunicativa dei parlanti e la loro alfabetizzazione.

Lo sportello è al servizio dei cittadini che intendano usare il sardo, sia nella lingua parlata che negli scritti, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed è ausilio alle amministrazioni per venire incontro a questa esigenza delle persone. Il servizio sarà operativo fino al 30 novembre prossimo. Fanno parte dell’Unione dei Comuni Parte Montis i centri di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris.

© Riproduzione riservata