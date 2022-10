Le problematiche e i disagi legati alle poche corse dei pullman dell’Arst, già segnalati dai genitori degli studenti pendolari che viaggino verso Oristano da Masullas, Gonnostramatza, Gonnoscodina, Simala, Curcuris, Pau e Zeppara e Mogoro sbarcano in consiglio regionale.

Il consigliere pentastellato Alessandro Solinas ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione per sapere come intenda procedere affinché il servizio di trasporto pubblico venga garantito.

“La linea non è in grado di garantire il diritto alla mobilità ai ragazzi che, nonostante partano con largo anticipo, arrivano spesso a scuola in ritardo perché, non trovando posto a sedere sul pullman, sono costretti ad aspettare le coincidenze. O peggio ancora devono attendere che gli studenti rimasti in piedi trovino una sistemazione di fortuna prima di partire - si legge nel documento -. Fatto ancor più grave è che tanti ragazzi si trovino costretti ad affrontare il viaggio senza un posto a sedere nella totale mancanza di sicurezza. Non è ammissibile che alla luce di un tale disagio l'Azienda regionale sarda trasporti non abbia ancora provveduto a implementare il numero di corse, un tempo garantito, necessario a soddisfare i fabbisogni dell’utenza”. Solinas ricorda inoltre che le famiglie pagano un abbonamento: “Ciò non è assolutamente più tollerabile”.

