Ancora poco più di due settimane e la comunità mogorese si vestirà a festa per ospitare la 14° edizione di “Saboris Antigus” in programma sabato 27 aprile. Partita già la collaudata macchina organizzativa dell’evento promosso dalla Pro loco, insieme all’amministrazione comunale, le associazioni del paese e i tantissimi volontari che da sempre danno un sostegno importante per la buona riuscita a della manifestazione.

Dalle 17 in piazza Giovanni XXIII sono attesi come sempre migliaia di visitatori e turisti per una giornata davvero speciale che prevede degustazioni con tanto buon cibo e i vini locali. Ma non mancheranno i momenti di intrattenimento con il gruppo folk "Su Sticcau" di Mogoro, fisarmonica con balli sardi e la partecipazione del gruppo “Sos Tumbarinos” di Gavoi. Per quanti volessero partecipare e prenotare gli organizzatori invitano a rivolgersi a Mauro Orrù 335 8285245, Tiziana Grussu 340 0018836, Loredana Spanu 347 9710916.

“Negli anni – evidenziano dalla Pro Loco- Saboris Antigussi è affermato come un evento imprescindibile della primavera in Marmilla, resa possibile grazie anche a tutti coloro che offrono e aprono le proprie case per poter ospitare le varie tappe al fine di gustare i piatti tipici della tradizione”.

© Riproduzione riservata