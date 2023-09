Talmente è stato un successo che il sindaco di Mogoro Donato Cau assicura: «Evento da ripetere». Va in archivio con un bilancio decisamente positivo la prima edizione della manifestazione “Arte, Suoni e Sapori 2023” che avuto un’eccezionale cornice di pubblico. Soddisfatti gli organizzatori di Comune, Pro Loco e a associazioni locali.

«È stata un’intera giornata dedicata alla scoperta del territorio, delle sue tradizioni ed eccellenze artigianali ed enogastronomiche – evidenzia il sindaco Donato Cau – con un programma molto variegato con i tour culturali anche nei paesi vicini di Pompu e Simala. Le manifestazioni folk e le diverse degustazioni nei punti ristoro.

Grande animazione nei cortili di via Nuova con i laboratori e le dimostrazioni da parte di alcuni artigiani, espositori alla Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna. A seguire in Pratza Ballus la sfilata degli abiti tradizionali dei gruppi in costume arrivati da tante zone della Sardegna e i balli tradizionali per tutti.

