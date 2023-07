Non solo artigianato. Per chi raggiungerà Mogoro per visitare la "Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna" che si svolgerà dal 21 luglio al 17 settembre nel Centro Polifunzionale di piazza dei Martiri della Libertà, ci sarà anche la possibilità di fermarsi a consumare uno snack.

Il Comune di Mogoro guidato dal sindaco Donato Cau ha pubblicato il bando per la selezione del soggetto interessato alla gestione del bar presente all’interno del centro della fiera del tappeto. Gli interessati potranno presentare la richiesta, in busta chiusa, entro il prossimo 12 luglio. Nel sito istituzionale del Comune sono presenti tutte le informazioni. L’importo a base di gara, soggetto a rialzo, è pari a 50 euro mensili. La concessione sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’attribuzione di cento punti.

Il Comune fa sapere che 40 punti andranno alle ditte come sede legale in uno dei Comuni che fanno parte dell’Unione dei Comuni Parte Montis, zero punti invece alle altre. La Fiera sarà come sempre una vetrina importante per il territorio che farà arrivare a Mogoro migliaia di turisti che potranno ammirare una gamma di prodotti. Sarà l’edizione numero 62.

