La loro assenza si era fatta fortemente sentire negli ultimi due anni, ma ora la compagnia barracellare ha nuovamente il numero necessario dei componenti per operare. «Possono essere ripristinati servizi importanti - evidenzia il sindaco Donato Cau - considerato l’ essenziale ruolo svolto in materia di protezione civile, prevenzione e repressione dell’abigeato, lotta al randagismo, controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e loro abbandono».

«In virtù di ciò, i 15 agenti di polizia rurale guidati dal capitano Domenico Piras, hanno ulteriormente allargato la collaborazione con l’amministrazione comunale, ora estesa ad ad altre mansioni, con una convenzione operativa da lunedì 24 giugno». Ulteriori servizi come evidenzia il comandante della polizia municipale Alessandra Muru. «Prevenzione e monitoraggio incendi, rispetto dell’ adempimento da parte dei proprietari di aree e giardini sulla prevenzione incendio e igiene pubblica, collaborazione per il controllo e sicurezza del territorio e la vigilanza ambientale».

Previsto anche il controllo dell’area archeologica di Cuccurada, “Su cunventu”, Centro fiera del tappeto, piazze, scuole, cimitero e parco. Infine monitoraggio della viabilità rurale, supporto per il controllo traffico per processioni religiose e manifestazioni. Per questi servizi alla compagnia saranno assegnati 16mila euro di contributo.

