All’inaugurazione prevista per il 18 luglio (con apertura al pubblico il 19) manca un mese, ma a Mogoro è già da tempo in moto la macchina organizzativa della 64esima edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna. L’ associazione turistica Pro Loco ha pubblicato l’avviso per la selezione del personale ( 15 operatori) con le domande di partecipazione che dovranno pervenire entro il 22 giugno attraverso lo schema pubblicato sul sito della Pro loco.

Lo storico ed atteso evento annuale promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Cau sarà caratterizzato quest’anno dalla tematica sull'inclusione scelta come tema della manifestazione. Anche l’edizione 2025 punta a far crescere i numeri dello scorso anno già importanti, sia per numero di visitatori che di vendite.

Nel 2024 gli ingressi sono stati 11.778, mentre il fatturato totale ammontava a 323 mila euro a fronte dei 252 mila del 2023 comprensivi di ticket, vendite manufatti, libri, agroalimentare.

Nel dettaglio, oltre 34 mila euro sono arrivati dalla vendita dei biglietti, poco meno di 249 mila euro dai prodotti artigianali, 30mila euro dall’agroalimentare, 10.570 dalla vendita dei libri. Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori la maggior parte erano stati sardi, il 25% del totale arrivati da altre regioni italiane, il 12% stranieri.

Per quanto concerne i "locali”, il 36% era arrivato dalla città metropolitana di Cagliari, il 20% nel Sud Sardegna, il 17% nell’oristanese, il 14% dal sassarese, l’8% nella provincia di Nuoro.

© Riproduzione riservata