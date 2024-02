È operativo, a Mogoro, lo sportello linguistico sardo. Con questa prima novità L’Unione dei Comuni “Parte Montis” ha avviato il progetto “Parte Montis in lingua sarda”, finanziato dalla Regione con oltre 36mila euro.

Nell’ambito del progetto è stato avviato lo sportello linguistico, con sede in via Foscolo, aperto il martedì mattina dalle 8 alle 14 e il giovedì, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18. Per consulenze linguistiche e laboratori, l’operatore potrà spostarsi anche nei comuni aderenti. «Visto il successo della scorsa edizione – commenta il presidente dell’Unione e sindaco di Pompu, Moreno Atzei - abbiamo presentato il progetto anche per l’annualità 2023. Oltre ai corsi, molte ore dello sportello saranno dedicate a scuole e biblioteche, per cercare di avvicinare anche i più piccoli alla conoscenza della lingua sarda».

Lo sportello linguistico è a disposizione di cittadini, studenti, insegnanti, biblioteche comunali, associazioni per qualsiasi informazione, approfondimento e curiosità che riguardi la lingua sarda e il suo uso nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e in altri contesti. Rimarrà attivo fino al prossimo 30 novembre.

© Riproduzione riservata