Il Comune di Mogorella ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno alla pratica sportiva riferita alla stagione 2022/2023. Con questo intervento l’ente comunale vuole promuovere la pratica sportiva in favore dei minori.

Nello specifico, potranno accedere alla somma i minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni che siano residenti a Mogorella, appartengano ad un nucleo familiare con un Isee non superiore ai 30mila euro, frequentino regolarmente un’attività sportiva e non abbiano ricevuto altri benefici. Sono ammesse a contributo tutte le attività sportive e l’importo massimo concedibile non potrà essere superiore ai 30 euro mensili.

Le spese ritenute ammissibili per ottenere l’incentivo, sono quelle relative all’iscrizione e alla frequenza e dovranno essere documentate con una dichiarazione della società sportiva. Le richieste, reperibili presso gli uffici comunali e con allegata la documentazione Isee e le pezze giustificative della spesa avvenuta, andranno presentate entro lunedì presso gli sportelli del Municipio.

© Riproduzione riservata